Inauguración del Seminario del Ciclo de Capacitaciones “Recuperando el Patrimonio Cultural”

Ago 20, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura através de La Secretaría de Cultura en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur, invita a la comunidad a la inauguración del Seminario del Ciclo de Capacitaciones “Recuperando El Patrimonio Cultural”. Este evento se realizará el próximo 22 de agosto a partir de las 10 horas en el Centro de Convenciones Arrayanes y continúa el sábado 23 de agosto en el Museo Histórico Regional, con diferentes actividades y charlas.

Este seminario forma parte de un programa destinado a promover la valorización y recuperación del patrimonio cultural regional, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad.

