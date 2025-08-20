La Municipalidad de Villa La Angostura através de La Secretaría de Cultura en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur, invita a la comunidad a la inauguración del Seminario del Ciclo de Capacitaciones “Recuperando El Patrimonio Cultural”. Este evento se realizará el próximo 22 de agosto a partir de las 10 horas en el Centro de Convenciones Arrayanes y continúa el sábado 23 de agosto en el Museo Histórico Regional, con diferentes actividades y charlas.

Este seminario forma parte de un programa destinado a promover la valorización y recuperación del patrimonio cultural regional, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad.