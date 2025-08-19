Celebración del Día Nacional del Folklore en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a participar del evento por el Día Nacional del Folklore, que se realizará el próximo 22 de agosto a las 20 horas en la Mutual Policial.

La jornada contará con la presencia de destacados grupos de danzas folclóricas y musica en vivo. La entrada es libre y gratuita, en un festejo que busca promover y valorar nuestra cultura folclórica.

¡No te pierdas está jornada de música, danza y tradición! Te esperamos para celebrar la identidad de nuestra región en una noche llena de alegría y cultura.