La Secretaría de cultura brindará un taller de Bandoneón en Villa La Angostura.

Ago 19, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a participar de la Taller de Bandoneón dictada por Nicolás Malvos, que se llevará a cabo los días miércoles 20 y jueves 21 de agosto.

Este evento gratuito está dirigido a músicos y aficionados con conocimientos básicos, y busca promover el tango y la música local a través de talleres y ensambles que resaltan la cultura artística de nuestra región.

Programa de actividades:

– Miércoles 20 de agosto

– 12:30 hs en la Sala de Teatro: Taller de Bandoneón abierto a toda la comunidad.

– 17:00 a 21:00 hs en la Sala de Música de la Escuela Municipal: Ensamble de Tango para la presentación en la noche.

-Jueves 21 de agosto – 11:00 a 12:30 hs en la Sala de Teatro: Taller de Bandoneón para la comunidad.

– 17:00 a 19:00 hs en la Casa de la Cultura: Ensamble de Tango para la comunidad.

Estos talleres buscan fortalecer la participación cultural y musical en nuestra comunidad.

By Prensa Vla

