Inauguración de la exposición “Contrastes, Otra Retrospectiva” de Néstor Saiace, artista plástico argentino, en el MAC

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la inauguración de la exposición “Contrastes, Otra Retrospectiva” del reconocido Artista Néstor Saiace, una exquisita muestra de un gran artista argentino digno de conocer.

La apertura de la muestra se realizará mañana Martes 19 de agosto a las 19 horas en el MAC “Conrad Meier” (Cerro Centinela 325) , entrada libre y gratuita.

La obra pictórica de Néstor Saiace revela su pasión no sólo por las artes plásticas sino también por otras artes como la música, la danza, las escenas del circo… Sus cafés, milongas y tertulias, conjugan una sensualidad de múltiples dimensiones y, al tiempo que sugieren, dan cuenta de su vocación por el ritual del encuentro.

La exposición, que podrá ser visitada desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre de 2025, presenta una selección de obras que reflejan la versatilidad y el profundo contraste de estilos en la trayectoria del artista. Una oportunidad imperdible para apreciar una mirada artística que invita a repensar la percepción y la estética.