Arte Terapia: un acercamiento creativo, por Paola Cicchini

Feb 20, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la propuesta “Arte Terapia: un acercamiento creativo”, a cargo de Paola Cicchini.

El encuentro se realizará el 21 de febrero, de 10 a 12 hs, y está destinado a adultos. Será una actividad libre y gratuita.

Se recomienda a quienes asistan llevar lápices, tintas y hojas para trabajar durante la jornada.

Desde el Municipio continuamos promoviendo espacios culturales que fomentan la expresión, el bienestar y el encuentro comunitario.

By Prensa Vla

