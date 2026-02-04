Inauguración de la muesta “Caminos” de Paola Cicchini.

En el día de hoy se inauguró la muestra “Caminos” de la Artista Paola Cicchini, de la actividad participo el Coordinador de Cultura de la Municipalidad de Villa la Angostura, Walter Ercoli, junto a familiares y vecinos que se acercaron a disfrutar de la inauguración.

La exposición pertenece a una artista nacida en 1969 en la ciudad de Buenos Aires, artista autodidacta, consultora psicológica y arte terapeuta. A lo largo de su formación realizó diversos talleres de dibujo y pintura en Buenos Aires y, tras radicarse en Villa La Angostura en 2014, asistió al taller del artista Matías Roig, profundizando su desarrollo artístico en la localidad.

Entre 2014 y 2021, dictó talleres de vitrofusión en la Casa de la Cultura, consolidando un recorrido sostenido en la enseñanza y la producción artística local.La muestra “Caminos” propone una reflexión sensible sobre la dicotomía entre el inicio y la llegada, entendidos como un mismo espacio vital.

Es el comienzo de un estilo de vida atravesado por el arte y, al mismo tiempo, un reencuentro: el encuentro con la niña artista, dentro del juego creativo.

Villa La Angostura aparece como escenario y espejo: como sus lagos, refleja los pasos recorridos en el camino del arte, convirtiéndose en territorio de introspección, memoria y creación.

La inauguración conto con una instalación sonora en vivo del grupo Conjuro de Voces Ensamble, sumando una experiencia sensorial que dialoga con la obra visual.Las Obras se pueden visitar y disfrutar en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Villa la Angostura, ubicado en calle Cerro Centinela 325, hasta los últimos días del mes de febrero, la entrada es libre y gratuita.