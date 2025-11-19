Angostura Informa

36° Aniversario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Nov 18, 2025

En el marco del 36° aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), junto al CCI “Soles de la Patagonia”, ambas instituciones dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizarán una intervención lúdica en la Avenida Arrayanes.

La actividad tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, y estará orientada a visibilizar y promover los derechos de la niñez a través del juego y la participación comunitaria.

Durante la jornada, se invitará a quienes transiten por la zona a acercarse para conocer las producciones realizadas por los niños y niñas que asisten al CCI, así como a participar de las diferentes propuestas lúdicas y expresivas preparadas especialmente para esta ocasión.

La Municipalidad de Villa La Angostura acompaña y promueve estas acciones que fortalecen el desarrollo integral, la participación y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia.

By Prensa Vla

