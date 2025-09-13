La Secretaría de Servicios Públicos informa que ya está restablecido el servicio del agua en la zona del Puerto

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura INFORMA a la comunidad que el servicio de agua en la zona del Puerto (Selvana, Maikana, Del Ciprés, Antilhue, Rincón de Lynch) ha sido restablecido luego de las tareas realizadas por la cuadrilla del Servicio de Agua, las cuáles consistieron en el reemplazo de la bomba.

Se recuerda a los vecinos y vecinas que, ante cualquier inconveniente en el suministro, pueden comunicarse a los números 2944348589 – 2944241652 pertenecientes al Servicio de Agua de la Municipalidad.

Desde la Municipalidad agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad durante el tiempo que duraron los trabajos.