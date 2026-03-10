Villa La Angostura festejo el Aniversario N°37, del Barrio Mallín

Durante dos jornadas, vecinos y vecinas del barrio Mallín celebraron un nuevo aniversario del barrio con diversas actividades que contaron con el acompañamiento de autoridades municipales.

El primer día de festejos estuvo presente el Intendente Javier Murer, junto a la Viceintendenta Tamara Martínez, el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastian Raimondo, el presidente de la comision del Barrio el Mallin, Gustavo Tegano, quienes acompañaron a la comisión organizadora y a los vecinos en el inicio de las celebraciones, compartiendo las distintas propuestas y actividades preparadas para la comunidad.

En la segunda jornada, se llevó adelante el tradicional corte de torta por el aniversario del barrio, un momento muy esperado por los vecinos y vecinas. De la actividad participaron integrantes del gabinete municipal, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, y la concejal Noelia Figueroa, quienes compartieron este encuentro con las familias del barrio.

La celebración fue una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y poner en valor el compromiso y la identidad del barrio Mallín, uno de los barrios mas fuertes de Villa La Angostura.