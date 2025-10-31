La Secretaría de Deportes invita al Torneo “Súper 8 de Newcom +50”

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a acercarse este 1 y 2 de noviembre al Gimnasio Adrián Mercado, donde se llevará a cabo el Torneo Súper 8 de Newcom +50.

Será una gran oportunidad para disfrutar de dos jornadas a puro deporte, encuentro y camaradería entre equipos de distintas localidades.

¡Vení a alentar, compartir y disfrutar del deporte en movimiento!

📍 Gimnasio Adrián Mercado

📅 Viernes 1 y sábado 2 de noviembre, a partir de las 12:30 hs