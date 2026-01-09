Villa Traful fue sede de la primera asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

La reunión formalizó la constitución de un espacio de trabajo coordinado entre distintos actores, para fortalecer la prevención y dar respuestas más rápidas y eficaces a las demandas de la comunidad.

A fin de brindar un espacio clave de participación, articulación y planificación en materia de seguridad ciudadana, se realizó la Primera Asamblea Constitutiva del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de los Lagos del Sur, en el Centro de Convenciones de Villa Traful.

Durante la asamblea se formalizó la constitución del Consejo Regional, dentro de la Ley Provincial Nº 3515, que promueve la participación democrática, la articulación interinstitucional y el abordaje integral de la seguridad ciudadana con una mirada regional y territorial.

El encuentro contó con la presencia del Ministro de Seguridad de la provincia del Neuquén, Matías Nicolini; el Secretario del Interior, Gustavo Coatz; el Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General, Tomás Díaz Pérez; el Subsecretario de Prevención y Articulación Ciudadana, Luis Sánchez; el señor Sergio Epullán, en representación de la delegada de la Región de los Lagos del Sur; el responsable legal del Ministerio de Seguridad de la provincia, Dr. Christian Galván; y la responsable de Actas, Laura Vargas.

Participaron, además, los intendentes de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; y Junín de los Andes, Luis Madueño. En representación del intendente de Villa La Angostura participó la Secretaria de Hábitat de la localidad, Franca Cendra, acompañada por las Concejales Noelia Figueroa y Lilia Vidal, junto a las Presidentas y Presidentes de Comisiones de Fomento de Villa Traful, Roxana Chávez, y de Pilo Lil, Andrés Infante; representantes de los Concejos Deliberantes de las localidades, como así también del Tribunal Superior de Justicia; y del Ministerio Público Fiscal, representado por Gastón Ávila, fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de este primer encuentro y señaló que “estos Consejos de Seguridad Ciudadana son espacios reales de construcción conjunta, donde el Estado provincial, los gobiernos locales, el Poder Judicial y la comunidad se sientan a trabajar de manera coordinada. No son ámbitos meramente formales, sino herramientas con impacto concreto en la vida cotidiana de los neuquinos”.

Por su parte, el jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General, Tomás Díaz Pérez, resaltó la importancia de la comunicación permanente entre todos los actores que integran la Región de los Lagos del Sur. Subrayó que “el trabajo coordinado, el intercambio de información y la articulación entre las distintas localidades son fundamentales para fortalecer la prevención y dar respuestas más rápidas y eficaces a las demandas de la comunidad”.

Los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana son ámbitos institucionales de participación y construcción colectiva creados por la Ley Provincial Nº 3515, que tienen como objetivo fortalecer una política de seguridad ciudadana cercana, preventiva y territorial. En estos espacios confluyen el Estado provincial, los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y otros actores institucionales, para analizar de manera conjunta las problemáticas de cada región.

Su trabajo se basa en la identificación de prioridades locales, la planificación coordinada de acciones de prevención, el seguimiento de políticas públicas y la generación de consensos que permitan mejorar la convivencia y la seguridad en cada comunidad. A través de estos Consejos, la Provincia impulsa un modelo de gestión que promueve la corresponsabilidad, el diálogo institucional y la toma de decisiones con impacto real en la vida cotidiana de las neuquinas y los neuquinos, respetando las particularidades de cada territorio.