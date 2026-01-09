Apertura de Sobres Licitación Obra EPET N°28, Nuevo Edificio de Villa la Angostura.

Se abrieron los sobres de la licitación para la construcción del edificio de la EPET 28, Con una inversión superior a los 14.500 millones de pesos, la escuela técnica dará respuesta a la creciente matrícula con una obra de más de 4 mil metros cuadrados y un plazo de ejecución de 660 días corridos.

En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto a el Intendente de Villa La Angostura Javier Murer, funcionarios del Gabinete Municipal, Ministros y Diputados, abrieron este jueves los sobres de licitación para la construcción del nuevo edificio de la EPET N° 28 de Villa La Angostura, que contará con una superficie de 4.471 metros cuadrados y demandará una inversión de $14.501.385.950,82. En el proceso licitatorio inciado el 5 de diciembre de 2025, los 4 oferentes presentaron la documentación para construir el edificio en un plazo que está previsto sea de 660 días corridos.

El nuevo edificio estará emplazado en la zona suroeste de la localidad, en inmediaciones del gimnasio Barbagelata y la Escuela Nº 361. Entre sus rasgos salientes, la propuesta arquitectónica contempla la construcción de dos edificios con un área pedagógica formada por 9 aulas, laboratorio Físico-Químico y de Biología; sala de representación, salón de usos múltiples, biblioteca y espacio multimedia.

Mientras que el segundo contendrá 11 aulas de taller, un laboratorio de ensayos, un aula flexible y otra para el jefe del área además de un espacio de gobierno con oficinas para el mismo y para salas docentes y no docentes, gabinete de asesoría pedagógica, sala MEP, otra para estudiantes, articulación y preceptoría. Contará con áreas accesibles y 4 playones en el exterior, uno semicubierto.

Desde julio de 2025 la EPET funciona en el antiguo hospital de Villa la Angostura, espacio que fue readecuado para recibir a sus 100 estudiantes de primero a tercer año, distribuidos en cinco divisiones a las que se sumará en 2026 una sexta para las y los jóvenes de cuarto año que empezarán a cursar la orientación de Maestro Mayor de Obras.