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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura: se realizó con gran concurrencia la capacitación en ceremonial y protocolo

Abr 9, 2026

Este miércoles se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura la capacitación “Ceremonial y protocolo en eventos institucionales y deportivos”, con una destacada participación de la comunidad.

La jornada contó con una importante concurrencia de vecinos, representantes de instituciones, organizadores de eventos y público interesado, quienes se acercaron para incorporar herramientas y conocimientos clave sobre organización, normas protocolares y desarrollo de actos formales.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al ceremonial, brindando recursos prácticos para la correcta planificación y ejecución de eventos tanto institucionales como deportivos.

By Prensa Vla

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