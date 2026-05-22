Villa La Angostura rindió homenaje a la Prefectura Naval Argentina por su actuación en la Guerra de Malvinas.

En la mañana de hoy Viernes 22, se llevó a cabo la Ceremonia Homenaje a la participación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas, organizada en conjunto con la Prefectura local, el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Villa la Angostura.

Participaron de la actividad, el Intendente Javier Murer, la Vice Intendente, Tamara Martinez, la Subprefecto Silvana Antonela Aguirre, el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, acompañado por Concejales del Organo Legislativo; estuvieron presentes también en la Ceremonia, Gendarmería Nacional, Policía Provincial, Parques Nacionales, Sistema Provincial de Manejo de Fuego (SPMF), Bomberos Voluntarios, vecinos y vecinas de la localidad.

La Ceremonia tuvo lugar en la Plazoleta ubicada en la zona del puerto.Durante el acto se recordó la actuación del Guardacostas GC-83 “Río Iguazú”, embarcacion de la Prefectura Naval Argentina que participo activamente en el conflicto.

El buque Guardacostas, cumplió la tarea de defensa de las posiciones argentinas, sufriendo ataques que costaron la vida a varios de sus tripulantes.

En la Ceremonia se realizó el minuto de silencio en memoria de los caídos, el descubrimiento de una placa recordaría, como así también la colocación de una Ofrenda Floral por parte de las autoridades presentes.“Honrar a la Prefectura es honrar el coraje de hombres que, con recursos limitados, dieron todo por la Patria.

Este homenaje es también un mensaje a las nuevas generaciones sobre el valor de la memoria y la causa Malvinas”, expresó la Vice Intendente, Tamara Martinez.

Desde el municipio señalaron que este tipo de actos forman parte de la agenda de Malvinas que se sostiene en Villa la Angostura durante todo el año, con el objetivo de mantener vivo el reclamo soberano y el reconocimiento a quienes combatieron.