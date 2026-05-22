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Municipalidad de Villa la Angostura

“Parientes por parte de la guitarra” llega a Villa La Angostura

May 22, 2026

La Casa de la Cultura te invita a participar de una propuesta musical única que pone en valor la riqueza de la guitarra en la cultura nacional y regional, este Domingo 24 de Mayo, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura. Con entrada Libre y Gratuita.
Tres talentosos músicos de la provincia se unen para compartir un camino de años de dedicación al instrumento, presentándose en formatos solista, dúo y trío. El repertorio incluirá obras de autores consagrados, arreglos originales de temas populares y composiciones de su propia autoría.

¡Una verdadera noche de intercambio cultural que no te podés perder! 

 Músicos en escena:
-Damián Villegas (Villa la Angostura)
-Leo Mercado (Chos Malal)
-Nicolás Leiva (Neuquén)

By Prensa Vla

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