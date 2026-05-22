“Parientes por parte de la guitarra” llega a Villa La Angostura

La Casa de la Cultura te invita a participar de una propuesta musical única que pone en valor la riqueza de la guitarra en la cultura nacional y regional, este Domingo 24 de Mayo, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura. Con entrada Libre y Gratuita.

Tres talentosos músicos de la provincia se unen para compartir un camino de años de dedicación al instrumento, presentándose en formatos solista, dúo y trío. El repertorio incluirá obras de autores consagrados, arreglos originales de temas populares y composiciones de su propia autoría.

¡Una verdadera noche de intercambio cultural que no te podés perder!

Músicos en escena:

-Damián Villegas (Villa la Angostura)

-Leo Mercado (Chos Malal)

-Nicolás Leiva (Neuquén)