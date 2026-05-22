Se realizó un emotivo almuerzo por el 14° aniversario del CET “Creciendo Entre Todos”, compartiendo una jornada de encuentro y celebración junto a quienes forman parte de esta querida institución.

Participaron del encuentro el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez, la Secretaria de Ciudadanía Paula Zunino y la Subsecretaria de Ciudadanía Marina Roma, acompañando a los chicos y chicas que integran el CET, junto a los profesionales y al equipo municipal que trabaja diariamente con ellos.

Además, el Municipio realizó la entrega de equipamiento tecnológico destinado a fortalecer las actividades y el trabajo diario de la institución.