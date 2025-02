Villa La Angostura refuerza medidas de prevención ante la emergencia ígnea

REGULACIÓN DEL USO DEL FUEGO Y RECOMENDACIONES

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda a la comunidad que, en el marco de la Ordenanza N° 3872/2021 y el Decreto Provincial N° 209/2024, se encuentra vigente la veda de quema, establecida entre noviembre 2024 y marzo 2025, debido a la Emergencia Ígnea declarada en toda la provincia del Neuquén.

Prohibiciones vigentes:

Para prevenir incendios forestales y proteger nuestro entorno, está prohibido:

-La quema de residuos.

-Encender fuego en zonas no habilitadas.

-El uso de fuego sin la debida contención y medidas de prevención en propiedades privadas.

¿En qué casos se permite el uso del fuego?

-Fogones en zonas habilitadas y con contención segura.

-En comercios, siempre que cuenten con habilitación municipal.

-En hogares u obras, se recomienda el uso exclusivo de parrillas, fogoneros construidos para tal fin o artefactos adecuados.

Recomendación clave: Aunque existen áreas habilitadas, se recomienda evitar los fogones recreativos debido al alto riesgo de incendios forestales.

Zonas habilitadas para fogones en Villa La Angostura:

-Camping Unquehue

-Área de acampe UBA

-Área de acampe UNCuyo

-Camping Osa Mayor

-Área de acampe diurno Sede Náutica Club Andino VLA

Medidas de prevención para fogones:

-Contención segura: Fogón elevado del suelo, con material aislante ignífugo y delimitado con un cordón de seguridad. Debe estar en un área despejada, alejado de árboles o materiales inflamables.

-Limpieza del área: Retirar hojas secas, ramas y cualquier material inflamable en un radio mínimo de 1 metro alrededor del fogón.

-Elección de leña segura: Usar leña que no genere chispas y evitar materiales inflamables o acelerantes como alcohol o combustible.

-Evitar chispas y brasas volátiles: No avivar el fuego con aire o elementos que generen chispas. No encender fogones en días de viento.

-Fuentes de extinción cercanas: Siempre contar con agua, arena, una manguera o un matafuego adecuado para actuar ante cualquier emergencia.

-Supervisión constante: Nunca dejar el fuego encendido sin vigilancia.

-Extinción completa: Apagar el fuego con abundante agua y remover las brasas cuando estén frías. No abandonar el lugar hasta asegurarse de que no queden brasas encendidas.

-Prohibición de fogatas improvisadas.

Denuncias y emergencias:

Si observás un fogón en un lugar no autorizado o una mala práctica que pueda generar un incendio, informalo de inmediato a las autoridades correspondientes:

PARQUE NACIONAL – ZONA NORTE

Guardia por emergencias: +54 9 2944 30 3207 o llamá al 105

MUNICIPIO DE VILLA LA ANGOSTURA

Brigada de Incendios Forestales: +54 9 2994 12 4133

Protección Civil: +54 9 2944 24 1733

Bomberos Voluntarios: 100

Policía: 101

Consultas y denuncias no urgentes:

medioambiente@villalaangostura.gov.ar

WhatsApp: +54 9 2944 241654

La prevención de incendios forestales es una responsabilidad de todos. Cuidemos lo que es nuestro.