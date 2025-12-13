Villa La Angostura fue reconocida a nivel provincial por su trabajo en la gestión de residuos.

La Municipalidad de Villa La Angostura participó de la reunión provincial de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), realizada en la ciudad de Plottier, donde se abordaron políticas públicas, estrategias de trabajo y experiencias locales vinculadas a la gestión integral de los residuos.

En representación de Villa La Angostura estuvo presente el Coordinador de GIRSU, Christian Pincemin, quien participó del encuentro junto a referentes de distintos municipios de la provincia y autoridades del área ambiental.

En el marco de la jornada, Villa La Angostura recibió un reconocimiento por la tarea sostenida de recuperación de residuos reciclables, destacándose el trabajo que se viene desarrollando en la separación en origen, la recolección diferenciada y el fortalecimiento de las acciones de concientización ambiental en la comunidad.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso del municipio con el cuidado del ambiente y el desarrollo de políticas públicas orientadas a una gestión responsable y sostenible de los residuos, promoviendo la reducción del impacto ambiental y el aprovechamiento de materiales reciclables.

Desde la gestión municipal se continúa trabajando de manera articulada con los equipos técnicos y la comunidad para fortalecer el sistema GIRSU, mejorar los procesos de recuperación y avanzar hacia una Villa La Angostura más sustentable, reafirmando el compromiso con el cuidado del entorno natural que caracteriza a la localidad.