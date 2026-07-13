Villa La Angostura dio el puntapié inicial al invierno en la región y se prepara para las semanas de mayor afluencia turística

Villa La Angostura transita los primeros diez días de julio con un sostenido movimiento de visitantes, consolidando el comienzo de la temporada alta de invierno y anticipando un escenario muy favorable para las próximas semanas.

Uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada es Cerro Bayo Ski Boutique, que este invierno volvió a posicionarse entre los primeros centros de esquí del país en habilitar pistas para la práctica del esquí, gracias a las condiciones de nieve y al trabajo realizado en la preparación de la montaña. La temporada 2026 encuentra al centro de esquí con importantes inversiones orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes.

Las calles de Villa La Angostura, muestran el crecimiento del turismo internacional, especialmente del mercado brasileño, que continúa posicionándose como el principal emisor extranjero hacia Villa La Angostura durante el invierno.

La mayor conectividad aérea con la región resulta determinante para este escenario. Neuquén tendrá una temporada récord de conectividad aérea, con más de 180 frecuencias semanales entre los aeropuertos de Neuquén capital y Chapelco. El aeropuerto de Bariloche, por su parte, contará durante la temporada con 35 vuelos internacionales semanales, de los cuales 32 corresponden a conexiones con Brasil, lo que representa la mayor conectividad internacional de los últimos años.

Este incremento en la conectividad beneficia directamente a Villa La Angostura, cuya cercanía con el aeropuerto internacional permite un acceso ágil al destino, favoreciendo especialmente la llegada de turistas extranjeros que eligen disfrutar de la nieve, la gastronomía, el Cerro Bayo y las experiencias de naturaleza que ofrece la localidad.

Las perspectivas para las próximas dos semanas son altamente positivas. El receso escolar escalonado en las distintas provincias argentinas, sumado a las nevadas que se esperan, según los reportes meteorológicos, y al intenso flujo de visitantes provenientes de Brasil y otros mercados internacionales, permite proyectar un crecimiento de la ocupación.

Desde la Secretaría de Turismo se continúa trabajando estrechamente junto al sector privado para brindar la mejor experiencia a quienes eligen Villa La Angostura durante estas vacaciones de invierno, promoviendo un destino que combina nieve, naturaleza, gastronomía de excelencia y servicios de calidad en un entorno único de la Patagonia.