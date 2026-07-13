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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Se implementan cambios en la circulación y el estacionamiento en calles Del Chilco y De Los Gringos.

Jul 12, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que fue sancionada la Ordenanza N.º 4364/2026, mediante la cual se modifica el sentido de circulación y se establecen nuevas disposiciones de estacionamiento en las calles Del Chilco y De Los Gringos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito y brindar mayor fluidez a la circulación en ese sector de la localidad

La normativa establece que tanto la calle del Chilco como De Los Gringos, mantendran un unico sentido de circulacion en sentido descendente, desde Colihue hacia Topa Topa Unicamente.

Asimismo, queda prohibido el estacionamiento sobre el margen derecho de ambas arterias en los sectores alcanzados por la ordenanza.
La medida responde a un análisis técnico realizado por el area tecnica de la Direccion de Transito y Transporte, que contempló el incremento del tránsito en la zona, el traslado de dependencias públicas, las características de la calzada y las condiciones invernales, buscando reducir riesgos y favorecer una circulación más segura para vecinos y visitantes.

En los próximos días se avanzará con la colocación de la señalización correspondiente y de los elementos de seguridad vial necesarios para la correcta implementación de la nueva circulación. Se solicita a conductores y peatones respetar la cartelería y las indicaciones vigentes para contribuir a un tránsito más ordenado y seguro.

By Prensa Vla

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