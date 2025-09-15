Villa la Angostura dijo Presente en la Copa Argentina de Newcom, realizada en Chubut.

Dos equipos de Newcom, uno conformado por personas de 50 años y el otro de 60 años, participaron este fin de semana representando a Villa la Angostura, en la Copa Argentina de Newcom, realizada en el Maitén, provincia de Chubut. Los equipos Angosturenses tuvieron su primera experiencia en un torneo tan importante donde participaron 36 equipos en cuatro categorías, +40, +50, +60 y +68.

El torneo fue organizado por la Dirección de Deportes de la ciudad ferroviaria y conto con el aval de la FEVA (Federación de Voley Argentino).

El encuentro conto con la participación de equipos de distintas provincias en las cuales se practica este deporte que propone una gran alternativa física y de camaradería.