Gran Final del Torneo Infantil de Fútbol Mixto 2025 en Villa La Angostura

Sep 11, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y Juventud, invita a la comunidad a vivir la gran definición del Torneo Infantil de Fútbol Mixto 2025, que se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Gimnasio “Chichi Irizar” SAC 186.

Será una jornada a puro deporte y diversión, con la participación de niñas y niños de la localidad, donde el compañerismo, la integración y la alegría serán protagonistas junto a toda la familia.

Cronograma de la jornada:

Partidos: de 10:00 a 18:00 hs

🏆 Premiación final: 19:00 hs

