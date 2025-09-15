Angostura Informa

La Escuela Municipal de Box de Villa la Angostura, participo de una Velada Boxistica en la Capital Neuquina.

Sep 14, 2025

Este Sábado 13 de Septiembre, en el Gimnasio del Barrio Z1, de la capital neuquina, se presentó una gran velada boxistica en el marco del Aniversario de la Ciudad de Neuquén, desde Villa la Angostura tres pugilistas subieron al ring y fueron parte de la velada, hablamos de Mario Reyes, Agustín Flores y Romeo Mondino.
La Escuela Municipal de Box de Villa la Angostura bajo la conducción de Antonio Flores, hizo su presentación con dos boxeadores que tuvieron su debut oficial en el cuadrilátero.
Agustín Flores Murer, de tan solo 14 años, combatió en la categoría de hasta 63 kg. frente al pugilista de la capital neuquina, Zair Aguirre.
Romeo Mondino, de 17 años de edad y apodado “Látigo”, también realizó su debut en la velada boxistica.
Por su parte el experimentado boxeador, Mario Reyes, del Team Reyes, volvió a subir al cuadrilátero, con varias peleas en su trayectoria. Reyes, cuenta con el antecedente de haberse consagrado Campeón en marzo pasado, en la velada Aniversario se enfrentó a Lucas Sepúlveda de la Ciudad de Plottier.
Los pugilistas Angosturenses tuvieron una gran participación, sumando experiencia para su carrera boxistica.

