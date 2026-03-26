Corte por Obras de Pavimentacion en el Barrio el Mallín.

Se informa a la comunidad que, en el marco de la obra de pavimentación que se está llevando adelante en los Barrios El Mallín, se estarán realizando trabajos de movimiento de suelo los días jueves 26, viernes 27 y sabado 28 de marzo

Las tareas se desarrollarán puntualmente sobre calle Chumuy, entre Maestro Perez y Vargas en el horario de 8:00 am a 19 :00 pm, por lo que se producirán:

● Cortes parciales y totales de calles

● Desvíos temporarios de tránsito● Presencia de maquinaria vial y camiones de gran porteSe solicita a los vecinos y vecinas:

● Respetar la señalización vial colocada en la zona de obra

● Atender las indicaciones del personal a cargo

● Circular con precaución y evitar transitar por el sector si no es necesario

● No acercarse ni intentar adelantar a la maquinaria vial en movimiento, por su seguridad y la del personal

Estas intervenciones son fundamentales para garantizar el correcto avance de la obra y mejorar la infraestructura vial de la zona. Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.