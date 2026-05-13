Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Comunicado: Corte de Calle.

May 12, 2026

La Municipalidad informa que, durante el día de hoy, permanecerá cortada la calle Cráter del Barrio Las Balsas debido a trabajos de reparación del puente realizados por personal municipal. Duración estimada: 4 horas.
Se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización del sector.

By Prensa Vla

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