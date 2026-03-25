Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizará el Primer Encuentro Juvenil “GPS a Casa” en Villa La Angostura.

Mar 25, 2026

La Red Local Interinstitucional llevará adelante el Primer Encuentro Juvenil “GPS a Casa”, una propuesta destinada a jóvenes de la comunidad, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 en el Camping de la UBA – Residencia Inacayal.

La iniciativa surge del trabajo articulado que se viene desarrollando desde el año 2025, con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión, recreación y diálogo, promoviendo vínculos saludables y el acompañamiento de las juventudes en una etapa fundamental de sus vidas.

El encuentro contará con la participación de distintas instituciones y referentes comunitarios, quienes impulsan esta propuesta orientada al fortalecimiento de los lazos sociales y la construcción colectiva.En este marco, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal esta iniciativa mediante la Declaración N° 03/2026, destacando su importancia social y comunitaria.

En su parte resolutiva, la normativa establece:“Declárese de Interés Municipal el Primer Encuentro Juvenil VLA – GPS a Casa, a desarrollarse los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 en el Camping de la UBA – Residencia Inacayal, destinado a jóvenes de la comunidad de Villa La Angostura.”

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Municipal abre inscripciones a nuevos cursos de formación digital

Mar 25, 2026
Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

La provincia acompaña a deportistas con becas para el mediano y alto rendimiento.

Mar 25, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Mar 24, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizará el Primer Encuentro Juvenil “GPS a Casa” en Villa La Angostura.

25 marzo, 2026 Prensa Vla
Turismo

El Centro de esquí Cerro Bayo se prepara para la temporada de invierno.

25 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Municipal abre inscripciones a nuevos cursos de formación digital

25 marzo, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

“Veni a jugar”, un espacio pensado para el juego libre y la imaginación.

25 marzo, 2026 Prensa Vla