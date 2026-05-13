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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura avanza en su Plan de Modernización: más de 20 trámites ya pueden realizarse online.

May 12, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa avanzando en su Plan de Modernización Municipal con la puesta en funcionamiento del portal de autogestión digital: Ingresar al Portal de Autogestión: https://autogestion.villalaangostura.gob.ar/ingreso

A través de esta herramienta, más de 20 trámites que anteriormente requerían presencialidad ya pueden realizarse de manera completamente online, facilitando el acceso, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad del servicio para vecinos y contribuyentes.

El nuevo sistema permite gestionar trámites de forma ágil, segura y desde cualquier dispositivo, consolidando un proceso de transformación digital que apunta a simplificar la relación entre el Municipio y la comunidad.

Además, se incorporó la posibilidad de realizar presentaciones digitales mediante la Mesa de Entrada online, lo que representa un cambio estructural en la gestión administrativa, permitiendo realizar seguimientos sin necesidad de concurrir a dependencias municipales.

Desde el Ejecutivo destacaron que este proceso es progresivo y continuará ampliándose con la incorporación de nuevos trámites y funcionalidades, en línea con el objetivo de construir un Estado más eficiente, moderno y cercano.

Esta iniciativa se enmarca en una política sostenida de innovación tecnológica, orientada a facilitar la vida cotidiana de los vecinos, optimizar recursos y mejorar la transparencia en la gestión pública, siguiendo una tendencia creciente en organismos públicos hacia la digitalización de servicios .

Modernizar el Estado es hacerle la vida más simple al vecino.

By Prensa Vla

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