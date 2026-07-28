El ISFD N° 15 abre las inscripciones para el Segundo Cuatrimestre de 2026 en Villa La Angostura.

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 15 informa a la comunidad que del 27 al 31 de julio se encontrará abierto el periodo de inscripciones para el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026.

Con un firme compromiso hacia la educación superior pública, gratuita y de calidad en la región, la institución ofrece tres alternativas de formación profesional con amplia salida laboral:

Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía

Profesorado de Educación Primaria

Profesorado de Educación Especial

Todas las carreras se cursan bajo la modalidad presencial durante el turno vespertino, lo que facilita el cursado para quienes realizan otras actividades durante el día.

Requisitos y Documentación Necesaria

Quienes deseen inscribirse deberán presentarse con la siguiente documentación completa:

Copias debidamente autenticadas de DNI, Acta de Nacimiento y Título Secundario.

de DNI, Acta de Nacimiento y Título Secundario. 1 Foto tipo carnet (4×4).

1 Carpeta colgante.

Ficha FUS (Ficha Única de Salud) y Formulario de Matrícula (disponibles para su adquisición en Kiosco Origami).

Información de Contacto y Atención al Público

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas pueden dirigirse de manera presencial o contactarse a través de los canales oficiales:

Lugar: Río Machete 155 (entrada lateral por Escuela N° 353), Villa La Angostura.

Río Machete 155 (entrada lateral por Escuela N° 353), Villa La Angostura. Horario de atención: Lunes a viernes de 17:00 a 22:00 hs.

Lunes a viernes de 17:00 a 22:00 hs. Correo electrónico: preceptoriaisfd15@gmail.com

Instagram: @isfd15