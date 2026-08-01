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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura avanza en la construcción de comunidades más resilientes frente a los incendios de interfaz.

Jul 31, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante un encuentro de trabajo con las Juntas Vecinales, con la participación de la Viceintendenta municipal Tamara Martínez , el subsecretario de Gobierno Milton Maraboli y referentes de distintas instituciones locales, en el marco de la presentación del proyecto Interfaz Resiliente.

La jornada estuvo a cargo de Luis Sosa, integrante de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia del Neuquén, quien explicó los objetivos y alcances de esta iniciativa que busca fortalecer el rol de la comunidad en la prevención, preparación y respuesta ante incendios de interfaz, promoviendo el trabajo conjunto entre vecinos, organismos de emergencia e instituciones.

El proyecto ya comenzó a implementarse en San Martín de los Andes, donde se desarrolla una experiencia piloto en barrios considerados de mayor riesgo.

Allí se trabaja junto a las juntas vecinales en el relevamiento de información comunitaria, la identificación de riesgos, el diseño de planes de evacuación, la capacitación de los vecinos y la elaboración participativa de mapas de riesgo, con el objetivo de construir comunidades mejor preparadas para afrontar emergencias.

Con esta reunión, Villa La Angostura inicia el camino para adaptar esta experiencia a la realidad local, consolidando una estrategia de gestión integral del riesgo basada en la participación ciudadana, la prevención y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

By Prensa Vla

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