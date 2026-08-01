Villa La Angostura avanza en la construcción de comunidades más resilientes frente a los incendios de interfaz.

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante un encuentro de trabajo con las Juntas Vecinales, con la participación de la Viceintendenta municipal Tamara Martínez , el subsecretario de Gobierno Milton Maraboli y referentes de distintas instituciones locales, en el marco de la presentación del proyecto Interfaz Resiliente.

La jornada estuvo a cargo de Luis Sosa, integrante de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia del Neuquén, quien explicó los objetivos y alcances de esta iniciativa que busca fortalecer el rol de la comunidad en la prevención, preparación y respuesta ante incendios de interfaz, promoviendo el trabajo conjunto entre vecinos, organismos de emergencia e instituciones.

El proyecto ya comenzó a implementarse en San Martín de los Andes, donde se desarrolla una experiencia piloto en barrios considerados de mayor riesgo.

Allí se trabaja junto a las juntas vecinales en el relevamiento de información comunitaria, la identificación de riesgos, el diseño de planes de evacuación, la capacitación de los vecinos y la elaboración participativa de mapas de riesgo, con el objetivo de construir comunidades mejor preparadas para afrontar emergencias.

Con esta reunión, Villa La Angostura inicia el camino para adaptar esta experiencia a la realidad local, consolidando una estrategia de gestión integral del riesgo basada en la participación ciudadana, la prevención y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.