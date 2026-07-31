Mercado de Montaña: nueve jornadas que fortalecieron el encuentro, el trabajo local y la economía de Villa La Angostura.

Durante nueve jornadas, el Mercado de Montaña volvió a convertirse en un punto de encuentro para vecinos, turistas, emprendedores y productores locales. Más de 7.000 personas recorrieron este espacio que reunió a más de 60 emprendimientos y food trucks, consolidándose como una de las propuestas más importantes para impulsar el desarrollo local y poner en valor el talento de quienes producen y trabajan en Villa La Angostura.

Más allá de los números, esta edición dejó algo aún más valioso: el acompañamiento de la comunidad al trabajo de los emprendedores, la posibilidad de generar nuevos vínculos comerciales y un espacio donde las familias pudieron encontrarse, disfrutar y elegir consumir productos locales.Los resultados del relevamiento realizado por la Municipalidad reflejan ese impacto.

De acuerdo con las estimaciones efectuadas sobre la facturación informada por los expositores, las ventas superaron los 50 millones de pesos, una cifra que demuestra el movimiento económico que genera este tipo de políticas públicas y el efecto directo que tienen sobre quienes invierten, producen y generan empleo en la localidad.

La evaluación también arrojó un alto nivel de satisfacción entre los participantes. El 90 % manifestó su intención de volver a participar en futuras ediciones y el 100 % consideró que el costo de participación fue acorde a los servicios brindados.

La organización, la ambientación, la propuesta gastronómica, los espectáculos musicales, las actividades para las infancias y el acompañamiento del equipo municipal recibieron calificaciones mayoritariamente entre muy buenas y excelentes.Cada edición del Mercado de Montaña reafirma que cuando el Estado genera espacios para el encuentro y acompaña a quienes emprenden, el beneficio alcanza a toda la comunidad.

La inversión pública no solo impulsa la economía local, sino que fortalece el entramado productivo, promueve el consumo local y genera oportunidades para que cada vez más vecinos puedan crecer con su trabajo.