Más recursos para el futuro, preservando el patrimonio de todos los vecinos.

La Municipalidad de Villa La Angostura presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone aprobar una adenda al convenio vigente entre el Municipio y Cumelén Country Club, originalmente autorizado mediante la Ordenanza N.º 1257/01.

La iniciativa es el resultado de un prolongado proceso de diálogo y trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Comisión Directiva de Cumelén, en el que ambas partes expusieron sus posiciones y lograron construir una propuesta basada en el equilibrio entre el interés público y los derechos de los particulares.

Los estudios jurídicos realizados determinaron que, al asumir la actual gestión, el convenio ya se encontraba plenamente vigente, con su renovación operada hasta octubre de 2031, lo que reducía considerablemente las alternativas legales disponibles para el Municipio. Frente a ese escenario, el Ejecutivo decidió avanzar por el camino del diálogo y la negociación, con el objetivo de mejorar las condiciones existentes y obtener beneficios concretos para toda la comunidad.

Como resultado de ese proceso, se alcanzó una adenda que incorpora un canon anual de uso, generando un nuevo recurso para las arcas municipales con afectación específica a obras de infraestructura y equipamiento urbano. De esta manera, una situación jurídica preexistente pudo transformarse en una oportunidad para fortalecer las finanzas municipales y ampliar la capacidad de inversión en beneficio de todos los vecinos.

Asimismo, la propuesta constituye una alternativa ampliamente superadora respecto de iniciativas analizadas en años anteriores que contemplaban la enajenación definitiva de calles públicas. En esta oportunidad, se propone una solución que preserva el patrimonio público, brinda seguridad jurídica a las partes y genera un beneficio permanente para la comunidad.”Nuestra responsabilidad es administrar pensando en todos los vecinos.

Mientras durante años se analizaron alternativas que implicaban beneficiar a un sector mediante el canje de patrimonio público, nosotros elegimos preservar ese patrimonio y transformarlo en un beneficio permanente para toda la comunidad. Ese es el sentido de este proyecto: cuidar lo que es de todos y seguir saldando el déficit histórico de infraestructura que tiene Villa La Angostura.” expresó el Intendente Javier Murer.

Con esta iniciativa, la gestión municipal reafirma su decisión de abordar cuestiones complejas mediante el diálogo institucional, la búsqueda de consensos y la construcción de soluciones sostenibles, consolidando una política orientada a fortalecer el patrimonio público, mejorar los recursos municipales y promover inversiones en infraestructura y equipamiento para Villa La Angostura.