La Municipalidad recuerda que los trámites pueden realizarse de manera online.

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda a los vecinos que ya se encuentran disponibles más de 20 trámites municipales para realizar de manera online, a través del Portal de Autogestión.

Esta herramienta permite efectuar gestiones de forma ágil, segura y desde cualquier dispositivo, evitando la concurrencia a las oficinas municipales.

Además, se encuentra habilitada la Mesa de Entrada Digital, para la presentación de documentación y el seguimiento de trámites.Ingresá al Portal de Autogestión: https://autogestion.villalaangostura.gob.ar/ingreso

La modernización del Estado permite brindar servicios más eficientes, accesibles y cercanos para toda la comunidad.