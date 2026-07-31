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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad recuerda que los trámites pueden realizarse de manera online.

Jul 31, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda a los vecinos que ya se encuentran disponibles más de 20 trámites municipales para realizar de manera online, a través del Portal de Autogestión.

Esta herramienta permite efectuar gestiones de forma ágil, segura y desde cualquier dispositivo, evitando la concurrencia a las oficinas municipales.

Además, se encuentra habilitada la Mesa de Entrada Digital, para la presentación de documentación y el seguimiento de trámites.Ingresá al Portal de Autogestión: https://autogestion.villalaangostura.gob.ar/ingreso

La modernización del Estado permite brindar servicios más eficientes, accesibles y cercanos para toda la comunidad.

By Prensa Vla

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