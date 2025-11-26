Velada boxística en el SAF María de los Angeles “Chichi” Irizar de Villa la Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad para este viernes 29 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, dónde se llevará a cabo una gran Velada Boxística en el SAF, María de los angeles “Chichi” Irizar, de la Escuela 186, con la participación de escuelas de boxeo locales y de ciudades vecinas.

El evento contará con combates amateur protagonizados por jóvenes deportistas que vienen entrenando y preparándose intensamente para esta gran Velada, que promete ser un gran evento y busca seguir impulsando el desarrollo del boxeo, como así también todos los deportes en nuestra localidad.

Cruces confirmados

– Mario Reyes (Team Reyes, VLA) vs – Andy Pichihuinca (Escuela El Último Golpe, SMA)

-Brian Aguilar (Team Flores, VLA) vs – Rubén Navarro (Escuela El Último Golpe, SMA)

Hiara Sobarzo (Team Flores, VLA) vs Paloma Donini (Escuela El Último Golpe, SMA)

– Agustín Flores (Team Flores, VLA) vs Matías Giménez (Cinco Saltos, RN)

La velada contará con la presencia de entrenadores, familias y miembros de la comunidad deportiva, acompañando a los y las atletas locales en un espacio que promueve valores como el esfuerzo, la disciplina y la dedicación.

La fiscalización estará a cargo de la Federación Neuquina de Box, quienes garantizarán que se desarrolle con total transparencia.

Desde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Deportes, se invita a vecinos y vecinas a acercarse a alentar a los deportistas y disfrutar de una noche de boxeo formativo, en un ambiente seguro y familiar.