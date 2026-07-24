Finalizó el Torneo Estudiantil Adolescente con la participación de estudiantes de cuarto año.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de las Secretarías de Desarrollo Humano, Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto a la Subsecretaría de Deportes, llevó adelante el Torneo Estudiantil Adolescente, una propuesta destinada a estudiantes de 4.º año de las escuelas secundarias de la localidad.

Participaron alumnos de 4.º año del Colegio Don Jaime de Nevares, 4.º A del CPEM N.º 68 y 4.º D del CPEM N.º 68, quienes compartieron tres jornadas de integración, aprendizaje y trabajo en equipo desarrolladas en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado.

Cada encuentro estuvo dedicado a una temática diferente. La primera jornada estuvo enfocada en actividades deportivas; la segunda, en desafíos de cultura general; y la tercera, en pruebas de pensamiento lateral, promoviendo la creatividad, el compañerismo y la participación de todos los estudiantes.

Tras la sumatoria de los resultados obtenidos en las tres instancias, el equipo de 4.º A del CPEM N.º 68 se consagró ganador del torneo, obteniendo como premio 3 millones de pesos.La jornada de cierre contó con el acompañamiento de familias, docentes, directivos, el intendente municipal y representantes de las tres secretarías organizadoras, quienes celebraron el compromiso y entusiasmo de los jóvenes durante toda la propuesta.

Desde el Municipio se destacó la importancia de generar espacios de encuentro que fortalezcan la convivencia, el trabajo colaborativo y la participación activa de las adolescencias, promoviendo valores fundamentales a través del deporte, el conocimiento y la creatividad.