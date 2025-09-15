Últimos días para tratar los residuos forestales antes de la veda de quema.

La SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, AMBIENTE Y OBRA PÚBLICA informa a toda la comunidad que nos encontramos a muy pocos días del inicio de la veda de quema, la cual podría adelantarse según las condiciones climáticas y de riesgo.

Es fundamental que los vecinos gestionen sus residuos forestales de inmediato, ya que la acumulación de ramas, troncos y restos de poda constituye una alta carga de combustible que incrementa el riesgo de incendios en la interfaz urbano–forestal.

¿Qué es la interfaz?

Es la zona donde las viviendas y construcciones se encuentran en contacto directo con el bosque. Allí, la acumulación de material inflamable aumenta exponencialmente la posibilidad de incendios forestales que pueden afectar tanto a la naturaleza como a la seguridad de las personas y sus hogares.

FORMAS DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS FORESTALES:

Chipeado dentro de la propiedad

Enterramiento dentro de la propiedad en sitio autorizado

Quema habilitada por la Brigada de Incendios de Villa La Angostura perteneciente al sistema provincial de manejo del fuego de la Provincia de Neuquén (S.P.M.F) – el permiso es obligatorio.

REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISO DE QUEMA CONTROLADA EN LA OFICINA DE LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DE VILLA LA ANGOSTURA

Documentación obligatoria a presentar:

Formulario completo Anexo I. Copia simple de escritura (dos primeras hojas) o boleto de rentas/municipalidad con el N° de nomenclatura catastral. Si el responsable no es el propietario, deberá presentar autorización firmada a mano, indicando nombre y DNI del responsable + copia de DNI. Croquis del terreno (puede ser a mano) indicando con una X el lugar de la quema. Comprobante de pago del aforo correspondiente. CBU: 0970022211000001870086

IMPORTANTE:

Los días feriados no se realizan trámites administrativos ni fiscalizaciones .

. Si realizó o realizará limpieza de sotobosque, debe entregar copia del permiso emitido por el área de Bosques. Es obligatorio, sin excepción.

El Anexo III no se debe completar (corresponde al área S.P.M.F.), pero sí debe ser impreso y entregado para la fiscalización del lote.

(corresponde al área S.P.M.F.), pero sí debe ser impreso y entregado para la fiscalización del lote. Hasta no completar el trámite, no se habilitará el permiso de quema.

RECORDAMOS QUE ESTÁ PROHIBIDO EL DEPÓSITO DE RESIDUOS FORESTALES EN LA VÍA PÚBLICA (INCLUIDAS LAS VEREDAS). EL INCUMPLIMIENTO SERÁ PASIBLE DE INFRACCIÓN.

CONTACTOS DE LA BRIGADA

Guardia WhatsApp: 299 412 4133

Email: incendios.vlangostura@gmail.com

Dirección: Obispo de Nevares 266

La prevención empieza por el manejo correcto de los residuos forestales. Cuidemos nuestro entorno, nuestras viviendas y nuestra comunidad.