La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública hace un recordatorio sobre Denuncias Ambientales

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública recuerda a la comunidad que contamos con un Formulario de Denuncias Ambientales , disponible para que cualquier vecino/a pueda informar situaciones que afecten nuestro entorno.

Podés denunciar, entre otras cosas:

Intervenciones forestales sospechosas.

Vertidos de líquidos o residuos contaminantes.

Alteraciones del suelo, mallines o costas sin autorización.

Todas las denuncias recibidas son analizadas y, de corresponder, se realizan actuaciones e inspecciones desde la Dirección de Ambiente.

Ingresá al formulario acá: https://docs.google.com/forms/d/1ao-v7D9iRrns0ILAuvkrg03JkiMjZ4tC-I3B1XYlobY/edit?pli=1&pli=1

Cuidemos juntos Villa La Angostura.