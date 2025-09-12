Angostura Informa

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública hace un recordatorio sobre Denuncias Ambientales

Sep 12, 2025

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública recuerda a la comunidad que contamos con un Formulario de Denuncias Ambientales , disponible para que cualquier vecino/a pueda informar situaciones que afecten nuestro entorno.

 Podés denunciar, entre otras cosas:

  • Intervenciones forestales sospechosas.
  • Vertidos de líquidos o residuos contaminantes.
  • Alteraciones del suelo, mallines o costas sin autorización.

 Todas las denuncias recibidas son analizadas y, de corresponder, se realizan actuaciones e inspecciones desde la Dirección de Ambiente.

Ingresá al formulario acá: https://docs.google.com/forms/d/1ao-v7D9iRrns0ILAuvkrg03JkiMjZ4tC-I3B1XYlobY/edit?pli=1&pli=1 

Cuidemos juntos Villa La Angostura.

