Transformación digital: JORNADA CONECTADOS de UBA XXI

La descentralización educativa tiene una fecha marcada en el calendario: el 5 de marzo 10hs.

Bajo el nombre de CONECTADOS, UBA XXI despliega una estrategia de integración híbrida que promete acortar la brecha entre la escuela secundaria y la exigencia académica de la UBA.

Este evento no es una simple charla informativa; es un ecosistema de aprendizaje diseñado para la generación posdigital.

La jornada pondrá el foco en la autonomía del estudiante y el uso de inteligencia colectiva para resolver los desafíos de las materias del CBC.

Puntos destacados de la jornada:

● Networking Académico: Vinculación directa entre pares.

● Alfabetización Académica: Claves para abordar textos en entornos digitales.

● Soporte Técnico-Pedagógico: Resolución de dudas sobre la marcha.