Comunicado

Paso Cardenal Samore – CERRADO

Mar 6, 2026

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Transformación digital: JORNADA CONECTADOS de UBA XXI

Mar 3, 2026
Comunicado

Registro Abierto y Permanente de Proveedores para Mantenimiento Escolar

Mar 2, 2026
Comunicado

La Secretaría de Desarrollo Humano INFORMA que se estarán entregando los bonos de gas.

Mar 2, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Carrera Desafío Vértice Sur Villa la Angostura – Villa Traful.

6 marzo, 2026 Prensa Vla
Cultura

Se inaugura la muestra “Le Temps des Fleurs” en el MAC Conrad Meier.

6 marzo, 2026 Prensa Vla
Comunicado

6 marzo, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

Futbol Valorado en el Playón del Barrio.

6 marzo, 2026 Prensa Vla