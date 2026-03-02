Registro Abierto y Permanente de Proveedores para Mantenimiento Escolar

En cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N° 4305/2025, que autoriza por vía de excepción al Artículo 9° de la Ordenanza N° 4274/25 para el mantenimiento escolar, el Departamento Ejecutivo Municipal informa la publicación del Registro Abierto y Permanente de Proveedores de Servicios de Mantenimiento para establecimientos educativos de Villa La Angostura.

En su Artículo 2°, la normativa insta al Ejecutivo Municipal a publicar, a través de prensa municipal, este registro con el objetivo de dinamizar la prestación de servicios, promoviendo mayores estándares de transparencia, equidad y eficiencia en las intervenciones de mantenimiento escolar



El registro permanece abierto de manera permanente, permitiendo la incorporación de nuevos prestadores interesados en brindar servicios de mantenimiento en escuelas de la localidad.

📌 Requisitos para la inscripción

Las y los interesados deberán enviar la siguiente documentación al correo:

📧 mantenimientoescuelas@villalaangostura.gov.ar

Carta de presentación

Currículum Vitae

Certificado de Antecedentes Penales

Certificado de No Deudor Alimentario

Copia de DNI

Libre Deuda del Tribunal de Faltas

Libre Deuda Municipal

Desde el Municipio se continúa trabajando para fortalecer el mantenimiento de los establecimientos educativos, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo del ciclo lectivo y el bienestar de estudiantes y comunidades educativas.

Si querés, te preparo también una versión más breve para Instagram o una placa institucional con el formato que venís usando para ordenanzas 📲