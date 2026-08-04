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Villa La Angostura será sede de la Final Provincial de Tenis de Mesa para Adultos Mayores.

Ago 4, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de la Final Provincial de Tenis de Mesa de los Juegos Neuquinos para Adultos Mayores, una instancia clasificatoria rumbo a los Juegos Nacionales Evita, destinada a participantes de la categoría +60.

La competencia se desarrollará los días 15 y 16 de agosto, de 10:30 a 20:00 horas, en el Gimnasio de la Escuela Primaria N.º 186 (Av. Huemul 171, Villa La Angostura).

La convocatoria está dirigida a integrantes de Centros de Adultos Mayores, ONG y clubes, con participación libre y gratuita, en las categorías femenina, masculina y mixta.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de agosto y pueden realizarse comunicándose al 2944 581614.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se invita a los adultos mayores a sumarse a esta propuesta deportiva que promueve la actividad física, la integración y la participación en un espacio de encuentro y competencia.

By Prensa Vla

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