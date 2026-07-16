Vuelve el juego, vuelve la magia! Te invitamos a descubrir “BRASLAVIA”

Ime e Iso son dos entrañables amigas (¡mayores de 75 años!) que se encuentran cada tarde a jugar, imaginar y desafiarse a construir historias contrarreloj usando dados, cartas y un maravilloso libro pop-up.

Una obra hermosa apta para todo público que revaloriza la amistad, la picardía y el poder de mantenernos vitales a través del juego.

-¿Dónde? Casa de la Cultura

-¿Cuándo? Jueves 16 de Julio

-¿A qué hora? 19:00 hs.

¡Entrada libre y gratuita!

Presentada por el reconocido grupo Lascaidas, con textos de Cecilia Fresco, Jorgelina Balsa, bajo la dirección de Jorgelina Balsa y la actuación de Gaby Suárez y Laura García Rodríguez. ¡El increíble libro pop-up es una creación de Paola Knotek!

¡No te la pierdas! Vení a compartir un momento lleno de ternura, risas e imaginación.