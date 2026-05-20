El Ejecutivo Municipal presentó el proyecto para reemplazar cañerias de asbesto cemento y ampliar la red de agua en Las Piedritas.

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Deliberante el Expediente N° 133-SSP-2026 solicitando la aprobación del llamado a Licitación Pública para la ejecución de una obra de extensión y modernización de la red de agua potable en el barrio Las Piedritas.

La intervención contempla trabajos en las calles Los Araucanos, Ruca Choroy, Las Retamas y Las Fucsias, y tendrá como eje principal el reemplazo y adecuación de sectores de antiguas cañerías de asbesto cemento, avanzando progresivamente en la modernización de la infraestructura de agua potable del sector.

El proyecto incluye además nuevas conexiones y ampliaciones de red destinadas a mejorar la capacidad de abastecimiento, optimizar la prestación del servicio y acompañar el crecimiento urbano del barrio. Según el expediente técnico presentado, la obra cuenta con un presupuesto oficial de $310.000.000 y un plazo de ejecución de 50 días corridos.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que se trata de una obra prioritaria para continuar fortaleciendo servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos, avanzando en infraestructura básica que permita brindar mayor previsibilidad y mejores condiciones sanitarias para la comunidad.

Asimismo, el expediente cuenta con el correspondiente análisis técnico y legal de la Auditoría Municipal, la cual no formuló objeciones al pliego licitatorio remitido para tratamiento del Concejo Deliberante.

Con este tipo de intervenciones, el Municipio continúa impulsando obras estructurales orientadas a modernizar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de Villa La Angostura con servicios públicos más eficientes, seguros y sostenibles.