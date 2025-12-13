Almuerzo y Cierre de los Talleres para Adultos Mayores

Se llevó a cabo el cierre de los talleres destinados a adultos mayores, con un almuerzo realizado en el quincho de la Mutual Policial.

Del encuentro participaron los adultos mayores que forman parte de las distintas actividades, junto a la viceintendenta Tamara Martínez, la subsecretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Marina Roma, y su equipo de trabajo, en un espacio de encuentro y celebración por el año compartido.

Desde el Municipio se continúa impulsando y acompañando este tipo de iniciativas, que tienen como objetivo promover la participación activa, el bienestar, la integración social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios de nuestros adultos mayores, reconociendo su rol fundamental dentro de la comunidad.