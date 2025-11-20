Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, corte de calles Gran Fondo 7 Lagos.

El próximo fin de semana se realizarán los cortes totales en la Ruta de los 7 Lagos, debido a la carrera de ciclismo Gran Fondo 7 Lagos.

La medida cuenta con la autorización de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las autoridades solicitan a residentes y visitantes planificar sus traslados con anticipación para evitar complicaciones.

Los cierres comenzarán el Sábado 22 de Noviembre, cuando se disputen las pruebas Gran Fondo Kids y la Crono Élite. Ese día, la interrupción del tránsito regirá a partir de las 08:00 am hasta las 14:00 pm, hasta la intersección con la ruta 7 Lagos y Lumilla.

El Domingo 23 de Noviembre se realizará la carrera principal de 110 kilómetros, lo que implicará un corte total desde las 07:00 am hasta las 14:00 pm, desde Villa la Angostura hacia San Martín de los Andes.

Una vez finalizada la competencia del día domingo, se habilitará media calzada con transito controlado a partir de las 13:00 horas.

Durante todo el operativo participaran, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Dirección de tránsito de Villa la Angostura y San Martín de los Andes, como así también personal de Vialidad Nacional.

Las autoridades recomiendan a los viajeros utilizar rutas alternativas como la 237.

La organización agradece el acompañamiento de la comunidad y destaca el impacto deportivo y turístico del evento.

Navegación de entradas