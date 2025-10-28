Angostura Informa

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de La Municipalidad de Villa La Angostura informa.

Oct 27, 2025

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de La Municipalidad de Villa La Angostura informa que este Martes 29 de octubre, a partir de las 06:00 y hasta aproximadamente las 10:00 horas, se llevarán a cabo trabajos de pintura de sendas peatonales sobre la Avenida Arrayanes, mano hacia Bariloche, desde el sector del ACA.

La calzada permanecerá transitable, aunque se solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, que estará trabajando en el lugar para ordenar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de todos.

Se agradece la colaboración y comprensión de los vecinos y vecinas ante las posibles demoras que puedan producirse durante el desarrollo de las tareas.

