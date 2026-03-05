Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

SOLICITUD DE RETIRO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

Mar 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, solicita a los propietarios de vehículos estacionados sobre calle Guananja, en el tramo comprendido entre Primeros Pobladores y Delfina Chumuy, a retirar las unidades de la vía pública.
La medida responde al inicio de trabajos de asfaltado en el sector, cuya ejecución se ve demorada por la presencia de estos vehículos.
Cabe destacar que los propietarios ya han sido notificados previamente, otorgándose un plazo de 24 horas para proceder al retiro de las unidades.
En caso de incumplimiento, se procederá a la remoción de los vehículos conforme a la reglamentación vigente y su traslado al depósito municipal.
Se solicita la colaboración de los vecinos para permitir el normal desarrollo de las obras de infraestructura previstas en el sector.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevos Cestos de residuos en Plaza San Martín.

Mar 4, 2026
Concejo Deliberante Municipalidad de Villa la Angostura

Comenzó el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

Mar 4, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura del Periodo Legislativo 2026. Logros y desafíos del Ejecutivo Municipal

Mar 3, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

SOLICITUD DE RETIRO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

5 marzo, 2026 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

Llega una nueva edición en marzo del programa Intel® AI for Youth al Fab Lab Villa La Angostura.

5 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevos Cestos de residuos en Plaza San Martín.

4 marzo, 2026 Prensa Vla
Concejo Deliberante Municipalidad de Villa la Angostura

Comenzó el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

4 marzo, 2026 Prensa Vla