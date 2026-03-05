SOLICITUD DE RETIRO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

La Municipalidad de Villa La Angostura, solicita a los propietarios de vehículos estacionados sobre calle Guananja, en el tramo comprendido entre Primeros Pobladores y Delfina Chumuy, a retirar las unidades de la vía pública.

La medida responde al inicio de trabajos de asfaltado en el sector, cuya ejecución se ve demorada por la presencia de estos vehículos.

Cabe destacar que los propietarios ya han sido notificados previamente, otorgándose un plazo de 24 horas para proceder al retiro de las unidades.

En caso de incumplimiento, se procederá a la remoción de los vehículos conforme a la reglamentación vigente y su traslado al depósito municipal.

Se solicita la colaboración de los vecinos para permitir el normal desarrollo de las obras de infraestructura previstas en el sector.

Navegación de entradas