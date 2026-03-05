Nuevos Cestos de residuos en Plaza San Martín.

La Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, con la colaboración operativa de la Secretaria de Servicios Públicos, colocaron en el día de hoy nuevos cestos de basura en la Plaza San Martín, que se suman a los nuevos decks ya existentes.

Está acción corresponde a un proyecto que busca poner en valor los espacios públicos y se tiene previsto la colocación de 37 nuevos cestos más para ser distribuidos y colocados en distintos lugares como por ejemplo la Avda. Arrayanes, en el Puerto, en la Plaza Los Pioneros, entre otros lugares.

Los trabajos de puesta en valor de los espacios públicos, buscan recuperar y mejorar lugares emblemáticos de nuestra localidad, convirtiéndolos en un lugar más atractivo para vecinos y turistas.

Es por eso que también solicitamos a todos aquellos que visitan y disfrutan de estos espacios, el cuidado que se merecen.