Prefectura Naval Argentina y Municipalidad de Villa La Angostura: visita protocolar

El intendente Javier Murer recibió en la mañana de este jueves, en su despacho, al jefe de Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa La Angostura, prefecto Roberto Fariña Núñez, junto a personal a su cargo.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al quehacer institucional en la jurisdicción y a las actividades desarrolladas durante la temporada estival. Asimismo, se dialogó sobre gestiones orientadas a avanzar en una solución habitacional para el personal estable de esta Prefectura.