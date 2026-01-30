Inscripcion abierta para el tradicional Desfile de Carrozas.

Fiesta Nacional de los Jardines 2026
Invitamos a instituciones, escuelas y vecinos a participar con su carroza y ser parte de esta fiesta llena de color, flores y creatividad.
Cierre de inscripciones:
Viernes 13/02/2026
Información e inscripciones en:
• Gim. Enrique Barbagelata – B° El Once
• Gim. Adrián Mercado – B° Calafate
De 8:00 a 18:30 hs (lunes a viernes)
Escaneá el QR para más info.
Link de inscripcion:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmX2SMcmVw_oyv9w4XgcpDLTpLDecyIqJf8ciu8PugOK9wbw/viewform
¡Sumate y hacé florecer la fiesta más linda del verano!