Inscripcion abierta para el tradicional Desfile de Carrozas.

Fiesta Nacional de los Jardines 2026

Invitamos a instituciones, escuelas y vecinos a participar con su carroza y ser parte de esta fiesta llena de color, flores y creatividad.

Cierre de inscripciones:

Viernes 13/02/2026

Información e inscripciones en:

• Gim. Enrique Barbagelata – B° El Once

• Gim. Adrián Mercado – B° Calafate

De 8:00 a 18:30 hs (lunes a viernes)

Escaneá el QR para más info.

Link de inscripcion:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmX2SMcmVw_oyv9w4XgcpDLTpLDecyIqJf8ciu8PugOK9wbw/viewform

¡Sumate y hacé florecer la fiesta más linda del verano!