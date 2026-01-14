Se realizó la charla “Las plantas fósiles de la Provincia del Neuquén” en el MAC.

En la tarde de ayer, martes 13 de enero, se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) la charla titulada “Las plantas fósiles de la Provincia del Neuquén”, una propuesta abierta a la comunidad que despertó gran interés por el patrimonio natural y científico de la región.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Leandro Martínez, investigador independiente del CONICET, integrante del Museo Histórico Regional de la Municipalidad de Villa La Angostura, dependiente del Gobierno de la Provincia del Neuquén, y profesor adjunto de la Cátedra de Paleobotánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

Durante el encuentro, el especialista abordó la importancia de las plantas fósiles halladas en la provincia, su valor científico y su aporte al conocimiento de la historia geológica y ambiental del territorio neuquino, destacando la relevancia de su preservación y estudio.