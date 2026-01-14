Angostura Informa

Museo Histórico Regional

Se realizó la charla “Las plantas fósiles de la Provincia del Neuquén” en el MAC.

Ene 14, 2026

En la tarde de ayer, martes 13 de enero, se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) la charla titulada “Las plantas fósiles de la Provincia del Neuquén”, una propuesta abierta a la comunidad que despertó gran interés por el patrimonio natural y científico de la región.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Leandro Martínez, investigador independiente del CONICET, integrante del Museo Histórico Regional de la Municipalidad de Villa La Angostura, dependiente del Gobierno de la Provincia del Neuquén, y profesor adjunto de la Cátedra de Paleobotánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

Durante el encuentro, el especialista abordó la importancia de las plantas fósiles halladas en la provincia, su valor científico y su aporte al conocimiento de la historia geológica y ambiental del territorio neuquino, destacando la relevancia de su preservación y estudio.

